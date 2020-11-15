В Симферополе и Севастополе 16 ноября частично отключат электричество

Свет исчезнет в дневное время.
16 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование:
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Большевика Попова, 4-14/18 (чет), 28, 2а, 1, 3, 7;
ул. Грэсовская, 2-8 (чет), 26, 1;
пер. Марсовый, 3-9 (нечет), 5/26, 5/32, 7/7, 13/5;
ул. Кржижановского, 40;
ул. Яблочкова, 8, 12-18 (чет), 14/10, 22/9, 19;
ул. Космическая, 1-3 (нечет), 3/8, 9а;
ул. Монтажная, 12;
СПК «Полет»
ул. Второй Гвардейской Армии, 82-100(чет); 47-59(нечет);
пер. Аэрофлотский, 14(чет); 11(нечет);
пер. Заводской, 10-14,50-52(чет);
ул. Севастопольская, 147-227(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 14.00
Бухта Омега 4/6,4/9,4/13;
пляж «Омега»
с 9.00 до 17.00
про. Каспийский 3-27,31-35;
ул. Кавказская 16,15,17,19;
ул. Каспийская 2-72,78-92,9-17,63,65,73-91;
ул. Мирная 8,3-5;
ул. Станюковича 46,48,49/1;
ул. Академика Крылова 7-а,7,9,15;
ул. Кожанова 3-13; ул. Супруна 1-9;
ул. Пушкина 4,6;
спуск Сильникова 1;
ул. Василия Кучера 1;
ул. Ленина 30-38,44,48-52,31,33;
ул. Луначарского 21-23,33,28,32-34;
ул. Людмилы Павличенко 1-А; ул. Терещенко 1,3;
прзд Токарева 2,4-А,18,1-5
село Орлиное: ул. Тюкова 2-30,1-39; ул. Цветочная 2-14,1-25; ул. Молодежная 32
с 8.00 до 17.00
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