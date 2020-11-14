Погода в Крыму на 14 ноября: без существенных осадков и тепло до +13

Вода в Черном море остыла до +13°…17°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 ноября на Крымском полуострове будет серенькая суббота.

- В Симферополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до +13.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

Вода в Черном море +13°…17°.

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