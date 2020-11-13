На стройках Крыма острый дефицит рабочих кадров из-за COVID-19. Фото: Архив "КП"

На строительных площадках Крыма ощущается острая нехватка рабочей силы. Людей на возводящихся объектах стало на 25% меньше от нужного количества.

- Для выполнения Федеральной целевой программы сегодня на строительных площадках должны работать 44 тысячи рабочих. В связи с пандемией коронавируса все приезжие строители из Средней Азии уехали, - сообщил зампредседателя Госсовета РК Эдип Гафаров в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он также добавил, что за работу строителям предлагают хорошую зарплату – от 60 тысяч рублей. Но люди все равно не идут.

До конца года в эксплуатацию, по словам Гафарова, планируется сдать ряд важных для жителей Крыма объектов.

- Построено три детских сада – в массиве Белое, Хошкельды и Молодежном. Сейчас идет подготовка к вводу в эксплуатацию, - подытожил он.

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