В Крыму за сутки зарегистрировано 207 новых случаев коронавирусной инфекции

Медики отважно борются с инфекцией. Фото: архив "КП"

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что за минувшие сутки в регионе зафиксировано 207 случаев COVID-19.

- В том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания, - отметил руководитель республики. - Из общего количества заболевших 98 выявлены при обращении за помощью в медучреждения, 108 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа.

За прошедшие 24 часа крымские лаборатории протестировали на ковид 4842 мужчин и женщин. За все время пандемии врачи смогли вернуть здоровье 7738 пациентам.

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