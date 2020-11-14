В Крыму могут заблокировать YouTube

Фото: скрин страницы сайта rkn.gov.ru

Не исключено, что жителей Крымского полуострова оставят без YouTube.

- Участились случаи применения администрацией видеохостинга Youtube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов, - такое сообщение появилось на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что инциденты отнюдь не случайность:

- Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации

И порекомендовали российским средствам массовой информации и информационным ресурсам помещать видео на платформах российских интернет-компаний.

Опасения имеют под собой весомую почву, например, YouTube уже наложил табу на телеканал Крым-24.

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