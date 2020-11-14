Вандализм или реконструкция: В Симферополе сокрушили мемориал «Крымчанам, погибшим в Афганистане»

Фото: Симферополь | Черный список/VK

Мемориал, установленный в память воинам-интернационалистам в центре Симферополя, в районе бульвара имени Франко, возле набережной, пребывают в жутком состоянии.

На фото, которые появились в одном из пабликов, видно, что с монумента кто-то обрушил мраморную плитку.

- Вандалы или реконструкция? – такой пост сопровождает снимок.

Пользователи соцсетей дали оценку произошедшему в комментариях: «Как таких можно назвать, если не использовать ненормативную лексику? Подобные им яичницу на Вечном огне жарят»; «Доблестная Россгвардия где?»; «Карать и построже, чтобы неповадно было другим».

Но знающие сообщили, что никакого акта вандализма не было: «Не нужно эмоций. Просто сквер, где находится мемориал, благоустраивают. Обновят и мемориал»

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