Погода в Крыму на 15 ноября: без существенных осадков и тепло до +13

В Крыму поздняя осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 ноября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

В Керчи облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

Вода в Черном море +13°…17°.

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