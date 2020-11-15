Погода в Крыму на 15 ноября: без существенных осадков и тепло до +13

В Крыму поздняя осень.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 ноября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
В Керчи облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.
Вода в Черном море +13°…17°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50