Коронавирус в Крыму: за сутки плюс 201 заболевших

Медики добросовестно работают во время пандемии. Фото: архив "КП"

За истекшие 24 часа в регионе зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, причем в 48 случаях люди не чувствовали никаких симптомов грозной хвори.

- Из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении в учреждения здравоохранения, 80 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завезены из-за рубежа, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Всего за прошедшие сутки лабораториями, которые занимаются исследованиями на новую коронавирусную инфекцию, протестировано 5904 мужчин и женщин, взрослых и детей.

За все время пандемии COVID-19 крымские врачи смогли вернуть здоровье 7805 заболевшим.

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