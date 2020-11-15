В Феодосия загорелась квартира в пятиэтажке

Жильцов вывели в безопасное место. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Рано утром спасителям сообщили о том, что в Феодосии на Симферопольское шоссе в многоквартирном доме горит квартира.

- По прибытию сотрудниками МЧС России установлено, что в квартире на четвертом этаже горит мебель на кухне, - рассказали в ГУ МЧС России по Республике Крым, отметив, что существовала угроза распространения огня на весь жилой дом.

С места происшествия в безопасное место эвакуировали 6 человек, а затем огонь был успешно затушен.

- Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты, - отметили в ведомстве.

Недавно похожий случай произошел в Керчи, где из огня вытащили 51-летнего мужчину.

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