На Смоленщине нашли смертный медальон бойца Красной Армии: герой родился в Керчи

Фото: "Миус-Фронт"/VK
Волонтеры поискового отряда «Долг» города Вязьма, Смоленской области, работая на месте боя, нашли останки бойца Красной Армии.
- Среди личных вещей и остатков воинского снаряжения обнаружен смертный медальон с запиской внутри, - сообщает пост, размещенный в соцсети.
Медальон сохранил записку. Фото: "Миус-Фронт"
Пожелтевшая от времени бумага помогла опознать бойца.
И поисковики призывают:
- Давайте вместе найдем родственников героя!
Вот, что известно о найденном на Смоленщине солдате:
Чесноков Евгений Георгиевич, красноармеец, родился в 1906 году в городе Керчь Крымской АССР.
Место призыва: 06.1941 Орджоникидзевский РВК, Ростовская обл.
Проживал г. Ростов-на-Дону, ул. Очаковская 42, кв.6.
Пропал без вести - октябрь 1943 г.
Супруга - Чеснокова Л.А.
Сын (возможно) - Чесноков Юрий Евгеньевич (1937 г.р.)
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