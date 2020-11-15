В Крыму мужчина упал с вершины Ай-Петри

Фото: кадр видео Симферополь LIFE/VK

В соцсети появилась информация о трагедии, которая разыгралась на популярнейшем туристическом объекте - Ай-Петри. Там погиб человек, сорвавшись приблизительно с 70-метровой высоты.

- На Ай-Петри невообразимо красиво, но остался грустный осадок, - сообщили очевидцы в соцсети, рассказав, что видели, как спасатели вытащили труп человека, который упал с вершины горы. – Жутко и страшно.

Пост сопровождает видео: спасатели в ярких опознавательных жилетах несут кого-то на носилках.

Пока нет официальной версии произошедшего.

Несчастья в Крымских горах, к сожалению, не редкость. Недавно, например, получил серьезные травмы молодой человек, который залез на скалу, чтобы поговорить по телефону.

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