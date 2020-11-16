Погода в Крыму на 16 ноября: без существенных осадков и тепло до +12

Днем в Симферополе термометр покажет +7…+9°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
16 ноября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10… +12°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный до 10 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.
Вода в Черном море +13°…17°.
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