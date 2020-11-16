Ялта, Алушта, Судак попали в топ-10 популярных мест для новогодних корпоративов

Ялта пользуется спросом у туристов и зимой. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснили, где чаще всего бронируют квартиры и дома для новогодних корпоративов. Спрос же на такой вид аренды вырос, ведь из-за COVID-19 нельзя устраивать гулянки в точках общепита.

- Ялта, Алушта, Судак в Крыму, Сочи, Геленджик в Краснодарском крае, Шерегеш в Кемеровской области, Банное в Башкирии, Казань и Санкт-Петербург, а также Гагра в Абхазии составили десятку направлений, где больше всего брони квартиры и дома для проведения новогодних корпоративов в 2020-м году, - отметили аналитики.

Топ-10 брони компаниями квартир и домов для новогодних праздников с 18 по 29 декабря 2020 г. (средняя цена аренды жилья в сутки, в рублях)

Ялта, 1978

Шерегеш, 7172

Сочи, 6109

Казань, 3704

Банное, 2296

Санкт-Петербург, 4129

Гагра, 1313

Алушта, 3550

Судак, 1000

Геленджик, 1091

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