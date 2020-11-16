В Крыму смертность на дорогах выросла с начала года на 4%

За девять месяцев 2020 года в авариях погибло 173 человека. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Крыму с начала года число погибших в ДТП возросло. Так, с января по сентябрь 2020 года в авариях погибло 173 человека.

- Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2019 года – 166 человек, - уточнили в пресс-службе Крымстата.

Из общего числа погибших 24% составили пешеходы, 22% - велосипедисты или мотоциклисты, а 54% - водители и пассажиры автомобилей.

При этом показатель смертности в авариях на дорогах за девять месяцев 2020 года составил 1% умерших от других причин.

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