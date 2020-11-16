В Крыму скончалось еще 4 пациента с COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму скончалось еще 4 COVID-положительных пациента. Таким образом, с начала распространения новой коронавирусной инфекции количество умерших больных в Крыму достигло 212 человек.

Напомним, в Крыму за сутки выявили 161 случай заражения COVID-19, в 37 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных 82 обратились к врачу за медпомощью самостоятельно, почувствовав неладное. Еще 75 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными людьми.

За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 7826 человек. За сутки в лабораториях обследовали 3431 человек на коронавирус.

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