В Крыму продлили ограничения из-за коронавируса

Ограничения коснулись всех государственных и частных медицинских организаций, детских домов, интернатов и домов ребенка. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму с 16 ноября продлили запрет на посещение учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Соответствующие изменения опубликованы в указе главы республики о режиме повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

Это касается всех государственных и частных медицинских организаций, детских домов, интернатов и домов ребенка.

Также изменения коснулись и сотрудников данных учреждений. Теперь работники таких организаций должны «заходить» в интернат или детдом не меньше, чем на две недели. Исключением стали учреждения, подведомственные Министерству образования Крыма.

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