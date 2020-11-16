Улицу Бела Куна в Симферополе планируют переименовать

Крымские власти планируют переименовать улицу в Симферополе. Фото: Архив "КП"

В Симферополе собираются переименовывать улицу Бела Куна. По словам председателя комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова, неправильно называть улицу в честь человека, уничтожавшего людей террором.

- Поменять, ни в коем случае нельзя сохранять, - цитирует Волкова Крым 24.

СПРАВКА КП

Бела Морисович Кун – венгерский и советский коммунистический политический деятель, революционер.

Известен тем, что в марте 1919 года провозгласил Венгерскую советскую республику, которая просуществовала лишь 133 дня. А в ноябре 1920 года Кун стал председателем Крымского ревкома. Погиб в 1938 году – расстреляли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50