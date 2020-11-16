Семья с двумя детьми заблудилась в районе горы Аю-Даг. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В районе горы Аю-Даг заблудилась семейная пара с двумя детьми. Инцидент произошел поздним вечером 15 ноября.

В службу спасения сообщение о том, что группа туристов с детьми 9 и 11 лет не успела спуститься с Медведь-горы до темноты и потеряла ориентиры, поступило в 17.50. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада «КРЫМ-СПАС».

Поиск пострадавших занял полтора часа, работы осложнялись темным временем суток, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. Их нашли в районе мыса Монастырский благодаря тому, что мобильная связь не пропала, и туристы смогли объяснить свое местоположение.

Их доставили в Алушту, помощь никому не потребовалась.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50