Симферополь станет получать по 80 тысяч кубометров воды из подземных источников

Из двух источников в Симферополь будет поступать больше половины от необходимого объема воды. Фото: пресс-служба СМ РК

На этой неделе Симферополь начнет получать по 80 тысяч кубометров воды из Вилинского и Ивановского водозаборов. Качать воду на город будут четыре мощных насоса.

- Запущены в работу первые два насоса на Вилинском водозаборе, - сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - С пуском еще двух на этой неделе город Симферополь из Вилинского и Ивановского водозаборов станет получать в общей сложности 80 тысяч кубометров воды ежесуточно.

Изначально из двух подземных источников в Бахчисарайском и Симферопольском районах поступало около 50 тысяч кубометров воды в сутки. Для увеличения водоподачи потребовалась замена труб и установка более мощного оборудования.

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