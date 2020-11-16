На границе с Крымом задержали украинца, который находился в федеральном розыске

Фото: Архив "КП"

На крымской границе задержали украинца, которого разыскивали крымские силовики, подозревая в изнасиловании.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, мужчина раньше жил в Белогорском районе, а в 2013 году он совершил преступление и уехал на территорию Украины.

В том же году его задержали украинские силовики в Запорожской области за изнасилование. На Украине нарушителя приговорили к тюремному заключению. Мужчина освободился из места лишения свободы и захотел навестить своих родственников в Крыму. Но его задержали во время пересечения государственной границы.

Сейчас подозреваемого передали феодосийским правоохранителям. Ему избрали меру пресечения в виде ареста.

Как сообщили в Погрануправлении, с начала текущего года на границе Крыма с Украиной задержали 19 человек, которые находились в федеральном розыске.

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