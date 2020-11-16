В Симферополе перестанут наполнять баки для воды в мороз

С наступлением холодов баки наполнять водой не будут.
Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
Баки для воды, установленные во дворах многоквартирных домов Симферополя, перестанут наполнять, если температура воздуха будет ниже нуля.
- В случае отрицательных температур емкости не будут использовать, чтобы их не прорвало, - отметил во время совещания по вопросам водоснабжения Крыма глава РК Сергей Аксенов.
Он также добавил, что вместо этого воду будут подвозить. Графики для этого случая уже составлены.
- Подвозите регулярно, - подчеркнул Аксенов.
Помимо этого, на совещании уточнили, что регулярно наполнились лишь около 10 баков, а остальные – по мере необходимости.
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