В Кировском районе двум сестрам-сиротам не предоставили жилья. Фото: Архив "КП"

Сотрудники крымского Следкома проверят информацию из социальных сетей о том, что двум сестрам-сиротам не предоставили жилья.

Жительница Кировского района пожаловалась в соцсетях: ей и ее сестре вместе с детьми на протяжении нескольких лет приходится скитаться по съемным квартирам, хотя им, как сиротам, полагается квартира. Обращения в уполномоченные инстанции не помогают.

- По указанию исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева Кировским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка на предмет установления всех обстоятельств данной ситуации, - уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Сотрудники региональной прокуратуры также проведет проверку и примут меры.

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