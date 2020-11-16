Улицу Менделеева в Симферополе перекроют на три дня.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Симферополе перекроют улицу Менделеева на три дня из-за обрезки деревьев. Ограничения начнут действовать с 6.00 17 ноября до 18.00 19 ноября.
- Временное ограничение движения транспортных средств вводится на участке от проспекта Кирова до бульвара Франко, - уточнили в пресс-службе городской администрации.
Жителям и гостям крымской столицы рекомендовали при планировании маршрута учитывать этот факт, а также заверили, что в скором времени разработают схему объезда.
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