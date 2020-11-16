В школах Симферополя не будет массовых новогодних празднеств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за коронавируса в симферопольских школах отменили все массовые новогодние мероприятия. Однако для каждого класса учителя могут устроить небольшой праздник в честь окончания второй четверти учебного года.

- Мы понимаем важность и значимость внеклассной жизни для учащихся. Несомненно, дети ждут новогодних праздников и каникул, - подчеркнула замглавы администрации крымской столицы, начальник управления образования Татьяна Сухина, слова которой приводят в пресс-службе мэрии.

Но по требованиям, установленных региональным Роспотребнадзором, количество участников такого «огонька» не должно будет превышать 12 человек. Праздничные программы также будут планироваться в соответствии с этим правилом.

- Все школы имеют свои традиции и особенности, поэтому руководство каждой образовательной организации будет планировать и проводить эти мероприятия, самостоятельно решая, будет это полностью онлайн-формат либо же частичное присутствие воспитанников, - добавила Сухина.

Кого точно не будет на таких мероприятиях, так это родителей. Они смогут посмотреть на выступлениях своих детей только в режиме видео трансляции.

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