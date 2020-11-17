Погода в Крыму на 17 ноября: без существенных осадков и тепло до +12

В Симферополе температура воздуха днем +7…+9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 ноября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в в Крымском гидрометцентре..

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до +12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10… +12°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

Вода в Черном море +13°…17°.

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