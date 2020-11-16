В крымских посевах озимых нашли личинку опасного вредителя. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Множество падалицы, а также всходы озимых зерновых культур способствуют активному питанию личинок жужелицы в посевах высеваемых осенью зерновых культур. Период отрождения личинок вредителя в Крыму начался с конца сентября.

По мнению экспертов, фитофаги портят посевы, расположенные по стерневым предшественникам, а также на тех полях, где не было «протравки семян».

Осенью обследовали 12,509 тысяч гектаров полей на выявление хлебной жужелицы. Личинок, питающихся всходами озимой пшеницы, нашли на площади в 3,045 тысячи гектаров, цитирует пресс-службу филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК Крымское информационное агентство.

При этом средняя численность вредителя составила 0,3 личинки на квадратный метр, что экономического порога вредности не превышает. Обработку инсектицидами провели на площади 4,195 тысячи гектаров.

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