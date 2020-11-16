Депутат Рады Богуцкая заявила, что Украина ничего не сделала для удержания Крыма. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Крыма, будучи в составе России, живут счастливо, а государство, под опекой которого находится республика, делает все для развития региона. Об этом депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая, проживающая до сентября 2014 года на полуострове, заявила местным СМИ.

- Мне прислали сейчас видео того места, в котором я жила. Его совершенно не узнать: сейчас там стоят многоэтажки, хотя раньше было большое поле. Уже и автобаны такие построили, как будто это и не Симферополь вовсе, - отметила Богуцкая.

Украина, добавила она, ничего не сделала, чтобы хоть как-то удержать Крым. А сейчас же большинство фракций парламента не желают даже сформировать временную следственную комиссию для расследования событий периода февраля-марта 2014 года.

- Три недели назад мы отправили письма во все фракции, сформировали группу, чтобы каждая фракция дала своего представителя в ВСК. Но ни одна фракция пока не ответила, - подчеркнула депутат.

Напомним, в марте 2014 года на полуострове прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крым проголосовало за возвращение в состав России.

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