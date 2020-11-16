Ялту начнут украшать к Новому году уже на этой неделе

В районе 4 и 5 причалов планируется установить две световые арки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ялта начнет подготовку к Новому году уже на этой неделе. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, на днях в городе начнется монтаж новогодней иллюминации и главной праздничной елки.

По информации пресс-службы ведомства, всего в курортном городе будет смонтировано 68 типов световой иллюминации, а главный символ праздника - новогоднюю елку, в Ялте установят сразу в трех местах. Самая первая елочка порадует жителей в районе круглого фонтана на набережной, другая - на входе в Приморский пляж, а третья - на Советской площади.

Также в районе 4 и 5 причалов планируется установить две световые арки, «Домик Деда Мороза», четыре световые башни, фотозоны «Дед Мороз на мотоцикле» и подиум «С Новым годом».

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