В Симферопольские клумбы высадят 25 тысяч луковиц нарциссов и тюльпанов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Симферополе продолжаются работы по благоустройству и озеленению городских территорий. В ближайшие дни начнется посадка 25 тысяч луковиц тюльпанов и нарциссов.

По словам замдиректора МБУ «Горзеленхоз» Марии Бороненковой, начавшиеся в Крыму холода никак не повлияют на растения.

- Сейчас как раз хорошее время для высадки луковичных растений, для того чтобы они весной зацвели. Все луковичные должны пройти морозы, и только после этого они будут себя нормально чувствовать и цвести, - подчеркнула заместитель директора, слова которой приводит Крымская газета.

Активные работы по высадке луковиц ведутся на площади Ленина. Цветники, расположенные же в других частях города, «обновят» чуть позже, если позволит погода.

Одной из нерешенных проблем остается несознательность некоторых граждан, ворующих растения с городских клумб. Цветники приходится постоянно пополнять.

- Если это однолетники, то мы их сами выращиваем в теплицах и потом просто досаживаем. Тюльпаны имеют свойство размножаться. Мы их не оставляем в грунте, каждый год выкапываем, - уточнила Бороненкова.

Работы по озеленению улиц крымской столицы продолжаются и зимой. Так, в декабре или январе, если сильных морозов не будет, высадят 1200 кустов гибридных роз. Однако своей красотой и благоуханием жителей и гостей Симферополя они порадуют только летом.

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