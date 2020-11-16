Из-за трассы «Таврида» жители 8 сел оказались отрезанными от «жизни». Фото: Архив "КП"

Трасса «Таврида» отрезала от жизни 12 тысяч жителей Крыма. Школы, детские сады, больницы, храмы и мечеть оказались недоступными из-за того, что строители не построили съезды к восьми селам, сообщает ForPost.

Так, сейчас страдают жители сел Литвиненково, Владимировка, Украинка Зуйского сельского поселения и сел Анновка, Новожиловка, Найденовка, Колодезное, Дрофино Новожиловского сельского поселения.

По словам одной из жительниц села Литвиненково – матери троих детей – во время возведения трассы для сельчан сделали пешеходный тоннель. Однако в плохую погоду там пройти было невозможно из-за того, что он постоянно подтапливался.

- В выходные к нам приезжали из Министерства транспорта и главный инженер «ВАД», которые заявили, что путепровод над трассой строить очень дорого, а проект разворотных петель уже не рассматривается, хотя оба варианта обещали, - подчеркнула местная жительница.

Путепровод от Зуи действительно обещали, но еще при предыдущем министре транспорта Сергее Карпове. Но предложение ушло вместе с чиновников, которого не так давно сняли с должности. И пока местным жителям приходится преодолевать по 11 километров, чтобы попасть в Зую, расположенную на противоположной стороне трассы.

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