В Крыму определили подрядчика разработки проекта сохранения гарема Ханского дворца

В документе уточняется, что предельным сроком исполнения контракта установлено 31 декабря 2021 года Фото: Архив "КП"

Крымские власти определили подрядчика в Бахчисарае для разработки научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Гарем» в Ханском дворце. Соответствующее распоряжение опубликовано в указе главы республики Сергея Аксенова.

Общая стоимость работ составит свыше 10,6 млн рублей.

- Определить федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Ханский дворец» (XVI-XIX века) по адресу Республика Крым, Бахчисарай, ул. Речная, 133 в части объекта культурного наследия «Гарем», – сказано в указе главы Крыма.

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