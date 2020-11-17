Центральные клумбы Детского парка Симферополя украсили хризантемами. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

В Детском парке Симферополя высадили 300 кустов хризантем. Своей красотой они будут радовать гостей до наступления холодов.

Облагораживание территории проходило при поддержке председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева и главы администрации крымской столицы Елены Проценко.

- Бордовые, белые, желтые, фиолетовые хризантемы дополнили композицию центральных клумб, цветочный рисунок на которых располагается в виде треугольной и линейной посадок, - рассказала начальник управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Аурика Грекул, слова которой приводит пресс-служба городской мэрии.

Как только наступят холода, специалисты подготовят растения к зиме: удобрят почву, окучат и обрежут кусты.

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