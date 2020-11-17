Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким Иоффе. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Соболезнования родным и близким председателя Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, скончавшегося в ночь с 16 на 17 ноября, выразил глава региона Сергей Аксенов.

- Ушел из жизни Григорий Адольфович Иоффе, наш коллега и соратник. Это невосполнимая утрата, - написал Аксенов в социальных сетях.

По его словам, Иоффе, будучи работником крымского парламента, внес огромный вклад в становление и развитие Крыма. Он способствовал укреплению институтов гражданского общества и защите прав и свобод людей.

- Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Григория Адольфовича, разделяю вашу боль и скорбь. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, - подытожил глава Крыма.

Напомним, причина смерти председателя Общественной палаты региона Григория Иоффе пока неизвестна. По словам зампредседателя Госсовета Крыма Ефима Фикса, он болел и не так давно перенес операцию, однако точную причину смерти сейчас выясняют специалисты.

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