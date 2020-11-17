В Крыму за сутки COVID-19 заразилось 155 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки зарегистрировали 155 новых случаев заражения COVID-19, в 48 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных за медпомощью к врачу, почувствовав себя хуже, обратилось 77 человек. 75 нашли среди тех, кто общался и пересекался с ранее зараженными. Еще 3 COVID-положительных приехало из-за рубежа.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1496 человек, - сообщил в социальных сетях глава Республики Крым Сергей Аксенов.

За весь период с начала пандемии болезнь успешно побороло 8080 человек. Скончалось за это же время 212 инфицированных пациентов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50