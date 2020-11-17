В Ялте одну из улиц превратили в «портал в другой мир»

В Ялте одну из улиц сделали «порталом в другой мир». Фото: официальный сайт администрации Ялты.

Старую стену одного из районов старой Ялты украсили оригинальным фэнтези-граффити. Изюминкой рисунка стал персонаж рассказа А. П. Чехова «Дама с собачкой», которому художники дали возможность путешествовать по различным мирам.

Граффити появилось на стене, идущей вдоль тротуара на улице Соханя. Местные стрит-артеры украсили этот район в рамках первого ялтинского арт-фестиваля «Город золотой».

- Вячеслав Жулев, Мария Ярмолович и Роман Панченко, работающие в технике space-art, создали на стене удивительное граффити: дама с собачкой, путешествующая по космическому миру среди неизведанных планет, направляется в сторону ялтинской набережной, - сообщили в пресс-службе администрации курортной столицы Крыма.

По словам организаторов фестиваля, подобные граффити являются позитивным примером стрит-арта, воспитывающим у жителей и гостей любовь и уважение к красоте курортного города.

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