В Крыму умерло еще 6 зараженных COVID-19

В Крыму зарегистрировали еще 6 смертей от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму скончалось еще 6 COVID-положительных пациентов. Таким образом, число умерших с коронавирусом достигло 218 человек.

Напомним, в Крыму за сутки зарегистрировали 155 новых случаев заражения COVID-19, в 48 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших в больницу за медпомощью, почувствовав неладное, обратилось 77 человек. 75 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными. Еще три инфицированных приехали из-за границы.

За сутки в лабораториях на новую коронавирусную инфекцию обследовали 1496 человек. За весь период пандемии успешно побороли болезнь 8080 человек.

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