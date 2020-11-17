В Крыму построят семь детских садов на 1,5 миллиарда рублей. Фото: официальный сайт Правительства РК.

В Джанкойском, Белогорском, Бахчисарайском и Советском районах Крыма приступили к возведению семи детских садов. Строительство ведется в рамках ФЦП, на эти цели выделили 1,46 миллиардов рублей.

Новые учреждения распахнут двери для 1140 детей. Сдача в эксплуатацию объектов планируется в сентябре 2022 года.

- Минэкономразвития уделяет особое внимание развитию детской инфраструктуры. В рамках ФЦП Крыма и Севастополя уже открылось 27 детских садов. До 2024 года запланировано строительство еще 59 детских садов, - подчеркнул замминистра экономического развития России Сергей Назаров, слова которого приводят в пресс-службе крымского правительства.

Всего на строительство детских садов в регионе до 2024 года выделено 28,9 миллиарда рублей.

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