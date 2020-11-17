ФСБ предала огласке документы о зверствах нацистов в концлагере «Красный». Фото: официальный сайт музея

Федеральная служба безопасности рассекретила документы о жертвах концлагеря «Красный», расположенного под Симферополем.

В наши дни на месте концлагеря разбили музей. В те же годы здесь были места массовых расстрелов и захоронений мирных людей.

В преданных огласке документах раскрываются расположения зданий концлагеря, а также исторические сведения об условиях содержания и пытках узников, личности советских граждан, уничтоженных в концлагере нацистами и их пособниками.

Рассекреченные материалы сейчас пополнили экспозицию музея. Помимо этого, их использовали для создания макета «Красный» и мемориальной стены, сообщает Крым 24 со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ.

СПРАВКА КП

В ноябре 1941 года по апрель 1944 года на территории советского совхоза «Красный» действовал концлагерь, где находились как простые люди, так и военные. За все время гитлеровцы замучили и расстреляли там от 8 до 15 тысяч человек. Жертв хоронили прямо на территории.

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