В Крыму за год увеличился прожиточный минимум. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму вырос прожиточный минимум на 4,1% за год. В третьем квартале этого года он составил 10 945 рублей в месяц в среднем на душу населения.

- По сравнению с соответствующим периодом 2019 года величина прожиточного минимума выросла на 4,1%, - сообщили в пресс-службе Крымстата.

Для работоспособной части населения показатели выросли на 3,8% - до 11 671 рубля; для пенсионеров - на 3,6%, до 8 922 рублей; для детей – на 5,9%, до 11 713 рублей.

При этом цена на продукты питания увеличилась на 4,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года; стоимость непродовольственных товаров – на 4,1%, а услуг – на 4%.

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