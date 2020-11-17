Аксенов намерен личным участием форсировать работы на бюджетных стройках

Личное участие в стройках поможет выполнить работы в срок. Фото: пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов намерен личным участием форсировать строительство объектов по ФЦП и РАИП. Об этом он сообщил на заседании Совмина РК.

- Всех глав администраций и курирующих вице-премьеров предупреждаю - личное участие в приемке всех объектов, - указал Аксенов. - Я постараюсь объехать большинство объектов при их приемке. Там, где будут кураторы и главы участвовать в приемке, уверен, они не допустят халатного отношения к ведению работ.

В качестве примера глава региона привел программу благоустройства придомовых территорий, которую финансирует правительство Москвы. Работы по ней либо не проводят вовсе, либо идут с нарушением технических регламентов и сроков.

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