В Симферополе с начала года убрали больше тысячи нелегальных гаражей

В Симферополе с начала года демонтировали больше тысячи нелегальных гаражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе с начала года снесли больше тысячи нелегальных металлических гаражей. Специально для этого в администрации крымской столицы создали комиссию по демонтажу нестационарных объектов.

- По результатам рассмотрения данной комиссией поступивших от департамента АТК материалов, за 2020 год принято порядка 114 постановлений, предусматривающих демонтаж 1 700 металлических гаражей, - цитирует пресс-служба мэрии начальника департамента административно-технического контроля администрации Тарона Мовсесяна.

Он также добавил, что лишь 30% от всех нарушителей за этот год добровольно убрали нелегальные объекты. Против остальных же специалисты департамента административно-технического контроля администрации Симферополя составили соответствующие акты.

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