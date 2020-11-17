Против соцработников Сакского района возбудили уголовное дело из-за смерти мальчиков. Фото: Архив "КП"

Крымский Следком возбудил уголовное дело против соцработников Сакского района по факту халатного бездействия. Их невнимание могло стать причиной смерти двух несовершеннолетних детей и их дедушки.

Инцидент произошел поздним вечером 2 октября этого года в селе Геройское. Отец семейства перед тем, как уйти с матерью к знакомым распивать спиртное, запер входную дверь дома, чтобы дети не ушли за пределы двора.

Во время расследования сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что в марте прошлого года против матери уже составлялся протокол из-за неисполнения прямых обязанностей. Так, один из мальчиков пришел в магазин в одной кофте, штанов и обуви на нем не было.

Соцслужбы знали, что дети проживают в условиях, не отвечающих нормативным требованиям, а отец не работает. На момент проверки он был пьян. Однако информацию о том, что семью стоит поставить на контроль, директор Сакского центра соцслужб направил только в сентябре 2020 года после повторной проверки.

- Таким образом, все это время профилактическая работа по устранению тревожных обстоятельств не проводилась. Установлено, что глава семьи был ранее судим за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, с лета 2018 состоял на учете у врача-нарколога, - уточнили в пресс-службе крымского Следкома.

Системность нарушений, долгое время остававшихся без внимания, могла привести к трагическим последствиям.

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