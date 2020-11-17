В Симферополе на две ночи перекроют улицу Александра Невского. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе на время ремонта перекроют улицу Александра Невского (Розы Люксембург). Участок автодороги закроют на ночь.

- Движение ограничат в период с 20.00 17 ноября до 6.00 18 ноября и с 20.00 18 ноября до 6.00 19 ноября с запретом движения по правой полосе на участке от Суворовского спуска до улицы Александра Невского, дом №17, - уточнили в пресс-службе мэрии крымской столицы.

Жителям и гостям города рекомендовали учитывать это при планировании маршрутов.

Напомним, Симферополь 20 ноября останется без телевещания на три часа из-за работ на антенно-мачтовом сооружении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50