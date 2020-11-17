В Симферополе и Севастополе 18 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет из-за ремонтных работ.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что энергетики приводят в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Керимова Аблякима, 6-40 (чет); 5-39 (не-чет);
ул. Закира Мустафаева, 6-40 (чет); 5-41(нечет);
ул. Умера Адаманова, 6-40(чет); 5-39 (нечет);
ул. Асан Сулейман, 2-22 (чет);
ул. Амета Моллаева, 4-32 (чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
Кадыковка (ООО «Доломит»)
ул. Ерошенко 2-6(чет),10,2-А,2-Б;
ул. Дмитрия Ульянова 4-10(чет);
пр. Гагарина 4-6 (чет),6-А
Инкерман: ул. Шубикова, ул. Симферопольское шоссе 40, р-н Мекензиевского участкового лесничества, Мекензиевы горы («Черноморнефтегаз»)
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