В Симферополе и Севастополе 18 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет из-за ремонтных работ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что энергетики приводят в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Керимова Аблякима, 6-40 (чет); 5-39 (не-чет);

ул. Закира Мустафаева, 6-40 (чет); 5-41(нечет);

ул. Умера Адаманова, 6-40(чет); 5-39 (нечет);

ул. Асан Сулейман, 2-22 (чет);

ул. Амета Моллаева, 4-32 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Кадыковка (ООО «Доломит»)

ул. Ерошенко 2-6(чет),10,2-А,2-Б;

ул. Дмитрия Ульянова 4-10(чет);

пр. Гагарина 4-6 (чет),6-А

Инкерман: ул. Шубикова, ул. Симферопольское шоссе 40, р-н Мекензиевского участкового лесничества, Мекензиевы горы («Черноморнефтегаз»)

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