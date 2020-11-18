Погода в Крыму на 18 ноября: без существенных осадков и тепло до +12

В Симферополе пасмурно и прохладно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 ноября на Крымском полуострове рядовой день поздней осени.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха до +11°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

Вода в Черном море +13°…16°.

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