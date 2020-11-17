В Симферополе продолжится облагораживание общественных мест. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

В Симферополе продолжится благоустройство общественных территорий. Работы ведутся для того, чтобы местные жители чувствовали себя в парках, скверах и других открытых территориях комфортно и ничто не мешало отдыху после трудовых будней.

Новый директор муниципального бюджетного учреждения Симферополя «Детский парк» Денис Свирякин после осмотра всех подконтрольных территорий отметил, что совершенству предела.

- Плох тот руководитель, которому все нравится. Поэтому, конечно, мы постоянно, ежедневно делаем что-то лучше, - подчеркнул он в эфире радио «Крым».

Напомним, руководителем симферопольских парков Свирякин стал с февраля текущего года. До него директорами были Алексей Кочедыков и Виталий Ратковский.

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