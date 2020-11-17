В библиотеке Франко появятся боксы для обеззараживания книг. Фото: официальный сайт Минкультуры Крыма.

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. Я. Франко появятся обеззараживающие боксы для книг и документов.

В задачи стерилизатора входит очистка книг и бумаг от различного рода бактерий и пыли. Выполнять свою работу он будет при помощи встроенных специальных обеззараживающих ультрафиолетовых ламп и воздушных фильтров. Механизм построен на необратимом повреждении ДНК и РНК вирусов и бактерий, что приводит к их полной гибели.

До появления «чудо-технологий» книги после прочтения одним читателем помещали в пятидневный карантин, пишет Крымская газета, ссылаясь на пресс-службу Министерства культуры РК. Сейчас процесс очистки занимает от 30 до 60 секунд, после чего их можно снова использовать.

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