Крымские казаки наведут порядок на улицах Симферополя. Фото: Крымское окружное казачье общество / ВКонтакте

Казачьи отряды будут помогать поддерживать порядок на улицах Симферополя. По большей части они будут заниматься предотвращением административных правонарушений, сообщает ForPost.

Так, одной из задач мускулистых парней с нагайкой станет посещение магазинов, больниц и других мест массового скопления людей – будут проверять соблюдение масочного режима.

- Можем зайти в магазин, сделать замечание, что люди без масок, - уточнил начальник штаба Крымского казачьего округа Черноморского казачьего войска Михаил Крупенко.

Жители крымской столицы на новость о казачьих патрулях отреагировали негативно. Некоторые пользователи социальных сетей отмечали, что если их начнут бить, они дадут сдачи. Однако по информации Крупенко, народные отряды уже несколько лет поддерживают порядок на улицах Ялты, Алупки и других городов Крыма.

- Можно посмотреть на их деятельность в Ялте и сделать вывод, как они будут вести себя в Симферополе, - подчеркнул казак.

Сотрудникам правоохранительных органов «парни с нагайкой» также будут помогать расследовать уголовные дела. Помимо этого, казаки станут стопроцентной свидетельской базой для полицейских, которые зафиксировали совершение преступления.

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