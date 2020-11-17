В Совмине Крыма утвердили штат «Казаков Крыма»

Казачьи отряды будут помогать поддерживать порядок на улицах города. Фото: Крымское окружное казачье общество / ВКонтакте

На заседании Совета Министров республики была утверждена штатная численность недавно созданного государственного казенного учреждения «Казаки Крыма», сообщил начальник службы по мобилизационной работе территориальной обороны РК Виктор Фесенко.

По его информации, штат казаков будет состоять из 25 человек.

- Установление штатной численности созданного государственного казенного учреждения «Казаки Крыма» в количестве 25 штатных единиц за счет уменьшения данного количества единиц в ГКУ «Полк народной дружины, - отметил Фесенко.

Такое решение было принято на заседании Совмина Крыма еще 27 октября. Учреждение «Казаки Крыма» будет заниматься реализацией государственной политики в отношении казачества полуострова и правоохранительными органами.

Заметим, казачьи отряды будут помогать поддерживать порядок на улицах города, но по большей части будут заниматься предотвращением административных нарушений. Одной из задач казаков станет посещение магазинов, больниц и мест массового скопления людей. Там они будут проверять соблюдение масочного режима.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50