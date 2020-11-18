В Крыму за сутки COVID-19 заболело 211 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 211 человек. В 38 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших самостоятельно за медпомощью к врачу обратилось 150 человек. Еще 61 нашли среди тех, кто общался с зараженными ранее.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3973 человека, - сообщил в социальных сетях глава Республики Крым Сергей Аксенов.

За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороли 8275 человек. Умерло за это же время 218 инфицированных пациентов.

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